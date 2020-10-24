Любичич — о камбеке Соболенко в Остраве: теннисный бог, объясни, что это было

Экс третья ракетка мира из Хорватии, с 2016 года работающий в тренерском штабе Роджера Федерера, Иван Любичич отреагировал на невероятный камбек Арины Соболенко в четвертьфинальном матче турнира в Остраве (Чехия).



«Теннисный бог, объясни нам, пожалуйста, что это было», — написал Любичич на своей странице в «Твиттере».



В ходе матча с испанкой Сарой Соррибес-Тормо Соболенко уступала со счётом 0:6, 0:4. В этот момент белорусская теннисистка взяла медицинский тайм-аут, после чего начался камбэк. Арина выиграла все оставшиеся геймы до конца встречи (12 подряд) и выиграла встречу с итоговым счётом 0:6, 6:4, 6:0.

Соболенко, комментируя победу, сообщила, что «просто хотела не проиграть со счётом 0:6, 0:6.