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Впервые на турнире WTA будет белорусский финал: Соболенко — Азаренко

Впервые на турнире WTA будет белорусский финал: Соболенко — Азаренко
Теннис / WTA 0

Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в финал турнира категории Premier, который проходит в Остраве (Чехия). В полуфинале третья сеяная Соболенко нанесла поражение американке Дженнифер Брэйди со счётом 6:4, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 15 минут. Соболенко подала два эйса, допустила три двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта и трёх возможных. Брэйди дважды подала навылет, один раз ошиблась на подаче и взяла одну подачу соперницы.

В финале турнира категории Premier в Остраве Соболенко сыграет с соотечественницей – четвёртой ракеткой турнира Викторией Азаренко. Впервые в истории турниров WTA в решающем матче сыграют две теннисистки из Беларуси.

Турнир в Остраве проходит впервые. Власти Чехии разрешили провести турнир, несмотря на запрет на проведение спортивных мероприятий в связи с ростом числа заражённых коронавирусом. Соревнования проходят с 19 по 25 октября.

Острава. 1/2 финала
24 октября 2020, суббота. 17:05 МСК
Арина Соболенко
12
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
4 		4  
         
Дженнифер Брэйди
26
США
Дженнифер Брэйди
Д. Брэйди
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