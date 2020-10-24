Впервые на турнире WTA будет белорусский финал: Соболенко — Азаренко

Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в финал турнира категории Premier, который проходит в Остраве (Чехия). В полуфинале третья сеяная Соболенко нанесла поражение американке Дженнифер Брэйди со счётом 6:4, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 15 минут. Соболенко подала два эйса, допустила три двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта и трёх возможных. Брэйди дважды подала навылет, один раз ошиблась на подаче и взяла одну подачу соперницы.
В финале турнира категории Premier в Остраве Соболенко сыграет с соотечественницей – четвёртой ракеткой турнира Викторией Азаренко. Впервые в истории турниров WTA в решающем матче сыграют две теннисистки из Беларуси.
Турнир в Остраве проходит впервые. Власти Чехии разрешили провести турнир, несмотря на запрет на проведение спортивных мероприятий в связи с ростом числа заражённых коронавирусом. Соревнования проходят с 19 по 25 октября.
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