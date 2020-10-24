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Александр Зверев вторую неделю подряд вышел в финал турнира в Кёльне

Александр Зверев вторую неделю подряд вышел в финал турнира в Кёльне
Теннис / ATP 0

Теннисист из Германии Александр Зверев вышел в финал второго турнира категории АТР 250 в Кёльне (Германия). В полуфинальном матче первый сеяный Зверев нанёс поражение итальянцу Яннику Синнеру, получившему уайлд-кард от организаторов, со счётом 7:6 (7:3), 6:3. Встреча продолжалась 1 час 48 минут.

Зверев 7 раз подал навылет, допустил 6 двойных ошибок и реализовал 4 брейк-пойнта из 7. Синнер подал один эйс, 5 раз ошибся на подаче и реализовал 3 брейка.

За титул второго турнира в Кёльне Зверев сыграет с победителем матча между второй ракеткой турнира аргентинцем Диего Шварцманом и пятым сеяным канадцем Феликсом Оже-Альяссимом.

Неделю назад Зверев выиграл первый турнир в Кёльне, одолев в решающем матче Оже-Альяссима со счётом 6:3, 6:3.

Кёльн-2. 1/2 финала
24 октября 2020, суббота. 20:10 МСК
Александр Зверев
7
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6  
6 3 		3  
         
Янник Синнер
46
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
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