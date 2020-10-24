Александр Зверев вторую неделю подряд вышел в финал турнира в Кёльне

Теннисист из Германии Александр Зверев вышел в финал второго турнира категории АТР 250 в Кёльне (Германия). В полуфинальном матче первый сеяный Зверев нанёс поражение итальянцу Яннику Синнеру, получившему уайлд-кард от организаторов, со счётом 7:6 (7:3), 6:3. Встреча продолжалась 1 час 48 минут.

Зверев 7 раз подал навылет, допустил 6 двойных ошибок и реализовал 4 брейк-пойнта из 7. Синнер подал один эйс, 5 раз ошибся на подаче и реализовал 3 брейка.

За титул второго турнира в Кёльне Зверев сыграет с победителем матча между второй ракеткой турнира аргентинцем Диего Шварцманом и пятым сеяным канадцем Феликсом Оже-Альяссимом.

Неделю назад Зверев выиграл первый турнир в Кёльне, одолев в решающем матче Оже-Альяссима со счётом 6:3, 6:3.