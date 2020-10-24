Французский теннисист Люка Пуй заразился коронавирусом

69-я ракетка мира французский теннисист Люка Пуй в «сториз» своей страницы в «Инстаграме» сообщил, что результат его теста на коронавирус оказался положительным. Спортсмен добровольно уходит на самоизоляцию, которая продлится 7 дней, после чего вновь сдаст тест на коронавирус. Полуфиналист Australian Open 2019 также сообщил, что у него нет никаких симптомов, кроме потери обоняния.

Пуй не выступал на официальных турнирах с марта 2020 года, летом он перенёс операцию на правом локте.

Также сегодня Пуй сообщил, что больше не будет работать под руководством бывшей первой ракетки мира, победительницы двух турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, своей соотечественницы Амели Моресмо, с которой сотрудничал два года.