Французский теннисист Люка Пуй заразился коронавирусом
69-я ракетка мира французский теннисист Люка Пуй в «сториз» своей страницы в «Инстаграме» сообщил, что результат его теста на коронавирус оказался положительным. Спортсмен добровольно уходит на самоизоляцию, которая продлится 7 дней, после чего вновь сдаст тест на коронавирус. Полуфиналист Australian Open 2019 также сообщил, что у него нет никаких симптомов, кроме потери обоняния.
Пуй не выступал на официальных турнирах с марта 2020 года, летом он перенёс операцию на правом локте.
Также сегодня Пуй сообщил, что больше не будет работать под руководством бывшей первой ракетки мира, победительницы двух турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, своей соотечественницы Амели Моресмо, с которой сотрудничал два года.
Люка Пуй прекратил сотрудничество с Амели Моресмо
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