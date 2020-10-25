Сегодня, 25 октября, состоится финальный матч соревнований категории Premier в Остраве (Чехия), в котором сыграют две представительницы Беларуси — Виктория Азаренко и Арина Соболенко — белорусский финал на турнирах категории WTA состоится впервые в истории.
В полуфинальных матчах Азаренко обыграла Марию Саккари из Греции, тогда как Соболенко оказалась сильнее представительницы США Дженнифер Брэйди.
Соболенко и Азаренко встречались дважды, и каждая из теннисисток одержала по одной победе.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию противостояния:
текстовая онлайн-трансляция матча Азаренко — Соболенко в финале турнира в Остраве.
Турнир в Остраве проходит впервые. Власти Чехии разрешили провести турнир, несмотря на запрет на проведение спортивных мероприятий в связи с ростом числа заражённых коронавирусом. Соревнования проходят с 19 по 25 октября.
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