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Текстовая онлайн-трансляция матча Азаренко — Соболенко в финале турнира в Остраве

Текстовая онлайн-трансляция матча Азаренко — Соболенко в финале турнира в Остраве
Теннис / WTA 0

Сегодня, 25 октября, состоится финальный матч соревнований категории Premier в Остраве (Чехия), в котором сыграют две представительницы Беларуси — Виктория Азаренко и Арина Соболенко — белорусский финал на турнирах категории WTA состоится впервые в истории.

В полуфинальных матчах Азаренко обыграла Марию Саккари из Греции, тогда как Соболенко оказалась сильнее представительницы США Дженнифер Брэйди.

Соболенко и Азаренко встречались дважды, и каждая из теннисисток одержала по одной победе.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию противостояния:
текстовая онлайн-трансляция матча Азаренко — Соболенко в финале турнира в Остраве.

Турнир в Остраве проходит впервые. Власти Чехии разрешили провести турнир, несмотря на запрет на проведение спортивных мероприятий в связи с ростом числа заражённых коронавирусом. Соревнования проходят с 19 по 25 октября.

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