Сегодня, 25 октября, состоится финальный матч соревнований категории Premier в Остраве (Чехия), в котором сыграют две представительницы Беларуси — Виктория Азаренко и Арина Соболенко — белорусский финал на турнирах категории WTA состоится впервые в истории.



В полуфинальных матчах Азаренко обыграла Марию Саккари из Греции, тогда как Соболенко оказалась сильнее представительницы США Дженнифер Брэйди.



Соболенко и Азаренко встречались дважды, и каждая из теннисисток одержала по одной победе.



«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Азаренко — Соболенко в финале турнира в Остраве.



Турнир в Остраве проходит впервые. Власти Чехии разрешили провести турнир, несмотря на запрет на проведение спортивных мероприятий в связи с ростом числа заражённых коронавирусом. Соревнования проходят с 19 по 25 октября.

Впервые на турнире WTA будет белорусский финал: Соболенко — Азаренко