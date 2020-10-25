Зверев: Синнер — будущая суперзвезда. Уже скоро он будет в топ-10

Немецкий теннисист Александр Зверев прокомментировал свою победу в полуфинале соревнований в Кёльне (Германия). В двух сетах он обыграл 19-летнего итальянца Янника Синнера — 7:6 (7:3), 6:3.
«Я играл с теннисистом, который двумя неделями ранее выбил меня из розыгрыша „Ролан Гаррос“ (Синнер выиграл в четырёх партиях и вышел в четвертьфинал. — Прим. „Чемпионата“) — это сидело в моей голове. Сегодня проигрывать я уж точно не планировал.
Янник — будущая суперзвезда мирового тенниса. Думаю, что уже совсем скоро он войдёт в топ-10 рейтинга АТР и начнёт бороться за самые большие трофеи», — цитирует Зверева официальный сайт АТР.
В финальном матче турнира в Кёльне Зверев сыграет с представителем Аргентины Диего Шварцманом, который в параллельном полуфинале одолел канадца Феликса Оже-Альяссима.
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