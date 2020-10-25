Шварцман: Зверева ещё никто не обыгрывал в Кёльне? Возможно, я стану первым

Аргентинский теннисист Диего Шварцман поделился ожиданиями от финального матча соревнований в Кёльне (Германия). Его соперником станет немец Александр Зверев, который стал чемпионом первого розыгрыша турнира, проводившегося на прошлой неделе.
«Получается, в Кёльне Зверев ещё не проигрывал. Возможно, я стану первым, кому удастся его обыграть.
Александр — классный теннисист, любит играть в Германии. Дома он выиграл много турниров. Уверен, мне будет непросто. Тем не менее приложу максимум усилий. Нужно отдохнуть и хорошо подготовиться к финальному матчу», — цитирует Шварцмана официальный сайт АТР.
В финале прошлого розыгрыша турнира в Кёльне Зверев обыграл Феликса Оже-Альяссима из Канады. Шварцман обыграл Оже-Альяссима в полуфинальном матче розыгрыша соревнований.
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