Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Шварцман: Зверева ещё никто не обыгрывал в Кёльне? Возможно, я стану первым

Шварцман: Зверева ещё никто не обыгрывал в Кёльне? Возможно, я стану первым
Теннис / ATP 0

Аргентинский теннисист Диего Шварцман поделился ожиданиями от финального матча соревнований в Кёльне (Германия). Его соперником станет немец Александр Зверев, который стал чемпионом первого розыгрыша турнира, проводившегося на прошлой неделе.

«Получается, в Кёльне Зверев ещё не проигрывал. Возможно, я стану первым, кому удастся его обыграть.

Александр — классный теннисист, любит играть в Германии. Дома он выиграл много турниров. Уверен, мне будет непросто. Тем не менее приложу максимум усилий. Нужно отдохнуть и хорошо подготовиться к финальному матчу», — цитирует Шварцмана официальный сайт АТР.

В финале прошлого розыгрыша турнира в Кёльне Зверев обыграл Феликса Оже-Альяссима из Канады. Шварцман обыграл Оже-Альяссима в полуфинальном матче розыгрыша соревнований.

Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020