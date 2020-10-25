Карацев вышел в финал квалификации турнира в Нур-Султане, Донской выбыл

Россиянин Аслан Карацев вышел в финал квалификации турнира в Нур-Султане. В полуфинальном отборочном матче Карацев со счётом 7:6 (7:3), 6:1 обыграл Эрнеста Гулбиса из Латвии. Продолжительность встречи составила 1 час 30 минут.

В финальном матче квалификации Карацеву предстоит встреча с представителем Австралии Алексеем Попыриным.

Россиянин Евгений Донской в полуфинале квалификаций со счётом 0:6, 4:6 проиграл Виктору Троицки из Сербии. Встреча продолжалась 1 час 14 минут.

Турнир категории ATP 250 проводится впервые. Соревнования стартуют завтра, 26 октября, и завершатся 1 ноября. Общий призовой фонд турнира составил $ 337 тыс. Ни один из российских теннисистов пока не попал в основную сетку соревнований.