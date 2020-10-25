Джокович обеспечит себе 1-е место рейтинга по итогам сезона, если выиграет 2 матча в Вене

Серб Новак Джокович обеспечит себе первое место в рейтинге ATP по итогам сезона, если выиграет хотя бы два матча на турнире в Вене (Австрия).

Если Джоковичу удастся это сделать, он в шестой раз в карьере завершит сезон в качестве первой ракетки мира. По этому показателю Новак может сравниться с американцем Питом Сампрасом.

На старте соревнований Джокович сыграет с соотечественником Филипом Краиновичем, во втором круге его соперником может стать победитель пары Борна Чорич (Хорватия) — Тейлор Фритц (США).

Основная сетка турнира стартует завтра, 26 октября, и завершится 1 ноября. Действующим чемпионом соревнований является Доминик Тим, который в прошлогоднем финале обыграл Диего Шварцмана из Аргентины — 3:6, 6:4, 6:3.