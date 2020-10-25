Джокович сообщил, что система замороженных рейтинговых очков сохранится в ATP до 2021 года

Первая ракетка мира Новак Джокович подтвердил, что система замороженных рейтинговых очков будет работать в ATP до марта 2021 года, сообщает журналист Саша Озмо на своей странице в "Твиттере".

«Эта временная система проработает до марта. Лично для меня это отлично, потому что я заработал много очков, но это другая история. Для остальных всё останется прежним. Надеюсь, смогу побить рекорд Федерера (по количеству недель пребывания на первой строчке в рейтинге ATP. — Прим. «Чемпионата») в марте, но предсказать это невозможно», — прокомментировал Джокович.

В рейтинге ATP эта схема уже реализована. Дроп-дата турниров, которые пройдут в январе и феврале 2021 года, сдвинута на 2022-й.

Завтра, 26 октября, Джокович сыграет в первом круге турнира в Вене.