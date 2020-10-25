Илья Ивашко выиграл челленджер в Стамбуле
Белорусский теннисист Илья Ивашко выиграл турнир серии «челленджер» в Стамбуле (Турция). В финальном матче соревнований он со счётом 6:1, 6:4 обыграл Мартина Клижана из Словакии. Продолжительность встречи составила 1 час 27 минут.
На данный момент 26-летний Ивашко занимает 129-ю строчку в рейтинге ATP.
На прошедшем турнире в Санкт-Петербурге Ивашко добрался до второго круга соревнований, где со счётом 1:6, 4:6 уступил представителю Канады Денису Шаповалову. В первом раунде белорус со счётом 6:3, 6:7 одолел француза Адриана Маннарино. Во врем матча произошёл скандальный инцидент — в начале второго сета Ивашко был оштрафован на гейм за посещение туалета. Это наказание вызвало бурную реакцию игрока.
«Я мог наложить прямо на корте!» У белорусского теннисиста отобрали гейм за поход в туалет
Илья Ивашко не успел вовремя вернуться из раздевалки и был наказан. Рассказываем и о других нелепых штрафах в теннисе.
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