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Илья Ивашко выиграл челленджер в Стамбуле

Илья Ивашко выиграл челленджер в Стамбуле
Теннис / ATP 0

Белорусский теннисист Илья Ивашко выиграл турнир серии «челленджер» в Стамбуле (Турция). В финальном матче соревнований он со счётом 6:1, 6:4 обыграл Мартина Клижана из Словакии. Продолжительность встречи составила 1 час 27 минут.

На данный момент 26-летний Ивашко занимает 129-ю строчку в рейтинге ATP.

На прошедшем турнире в Санкт-Петербурге Ивашко добрался до второго круга соревнований, где со счётом 1:6, 4:6 уступил представителю Канады Денису Шаповалову. В первом раунде белорус со счётом 6:3, 6:7 одолел француза Адриана Маннарино. Во врем матча произошёл скандальный инцидент — в начале второго сета Ивашко был оштрафован на гейм за посещение туалета. Это наказание вызвало бурную реакцию игрока.

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