Умбер завоевал второй титул в карьере, обыграв де Минора в финале турнира в Антверпене

Французский теннисист Уго Умбер стал победителем турнира категории АТР 250, который проходил в Антверпене (Бельгия). В решающем матче Умбер нанёс поражение австралийцу Алексу де Минору со счётом 6:1, 7:6 (7:4). Встреча продолжалась 1 час 38 минут.

Умбер 4 раза подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 8. Де Минор не подал ни одного эйса, дважды ошибся на подаче и не сумел воспользоваться ни одной из двух возможностей взять подачу соперника.

Для 22-летнего Умбера победа в Антверпене — это второй титул в карьере и в сезоне-2020. Ранее он побеждал на турнире в Окленде.

В матче первого круга турнира категории ATP 500 в Вене де Минор должен сыграть с россиянином Даниилом Медведевым.