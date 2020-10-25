Умбер завоевал второй титул в карьере, обыграв де Минора в финале турнира в Антверпене
Французский теннисист Уго Умбер стал победителем турнира категории АТР 250, который проходил в Антверпене (Бельгия). В решающем матче Умбер нанёс поражение австралийцу Алексу де Минору со счётом 6:1, 7:6 (7:4). Встреча продолжалась 1 час 38 минут.
Умбер 4 раза подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 8. Де Минор не подал ни одного эйса, дважды ошибся на подаче и не сумел воспользоваться ни одной из двух возможностей взять подачу соперника.
Для 22-летнего Умбера победа в Антверпене — это второй титул в карьере и в сезоне-2020. Ранее он побеждал на турнире в Окленде.
В матче первого круга турнира категории ATP 500 в Вене де Минор должен сыграть с россиянином Даниилом Медведевым.
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