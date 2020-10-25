Александр Зверев вторую неделю подряд выиграл турнир в Кёльне
Немецкий теннисист Александр Зверев стал победителем второго турнира категории АТР 250, который проходил в Кёльне (Германия). В решающем матче соревнований первый сеяный Зверев нанёс поражение второй ракетке турнира аргентинцу Диего Шварцману со счётом 6:2, 6:1. Встреча продолжалась 1 час 11 минут.
Зверев 9 раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 8. Шварцман не подал ни одного эйса, 5 раз ошибся на подаче и не использовал единственную возможность взять подачу соперника.
Для 23-летнего Зверева титул стал 13-м в карьере и вторым в сезоне-2020. Неделю назад Александр выиграл первый турнир в Кёльне, одолев в решающем матче Оже-Альяссима со счётом 6:3, 6:3.
- 25 октября 2020
-
23:24
-
22:27
-
20:28
-
20:05
-
17:58
-
15:59
-
15:32
-
15:03
-
14:56
-
14:56
-
14:44
-
14:24
-
14:04
-
10:49
-
01:01
- 24 октября 2020
-
23:31
-
23:18
-
22:17
-
20:34
-
18:54
-
16:58
-
16:48
-
15:54
-
15:27
-
15:06
-
13:11
-
13:10
-
10:57
-
10:57
-
09:53
-
09:35
-
03:06
-
01:12
-
00:54
-
00:34
Партнерский контент