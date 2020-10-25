Александр Зверев вторую неделю подряд выиграл турнир в Кёльне

Немецкий теннисист Александр Зверев стал победителем второго турнира категории АТР 250, который проходил в Кёльне (Германия). В решающем матче соревнований первый сеяный Зверев нанёс поражение второй ракетке турнира аргентинцу Диего Шварцману со счётом 6:2, 6:1. Встреча продолжалась 1 час 11 минут.

Зверев 9 раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 8. Шварцман не подал ни одного эйса, 5 раз ошибся на подаче и не использовал единственную возможность взять подачу соперника.

Для 23-летнего Зверева титул стал 13-м в карьере и вторым в сезоне-2020. Неделю назад Александр выиграл первый турнир в Кёльне, одолев в решающем матче Оже-Альяссима со счётом 6:3, 6:3.