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Александр Зверев вторую неделю подряд выиграл турнир в Кёльне

Александр Зверев вторую неделю подряд выиграл турнир в Кёльне
Теннис / ATP 0

Немецкий теннисист Александр Зверев стал победителем второго турнира категории АТР 250, который проходил в Кёльне (Германия). В решающем матче соревнований первый сеяный Зверев нанёс поражение второй ракетке турнира аргентинцу Диего Шварцману со счётом 6:2, 6:1. Встреча продолжалась 1 час 11 минут.

Зверев 9 раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 8. Шварцман не подал ни одного эйса, 5 раз ошибся на подаче и не использовал единственную возможность взять подачу соперника.

Для 23-летнего Зверева титул стал 13-м в карьере и вторым в сезоне-2020. Неделю назад Александр выиграл первый турнир в Кёльне, одолев в решающем матче Оже-Альяссима со счётом 6:3, 6:3.

Кёльн-2. Финал
25 октября 2020, воскресенье. 21:40 МСК
Александр Зверев
7
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
2 		1  
         
Диего Шварцман
9
Аргентина
Диего Шварцман
Д. Шварцман
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