Викмайер сообщила, что ждёт ребёнка

Бельгийская теннисистка Янина Викмайер опубликовала в своём «твиттере» пост, в котором сообщила о том, что они с мужем, футболистом Жеромом ван дер Зейлом, ждут пополнения.

«Мы с Жеромом с большим волнением хотим сообщить вам, то ждём первенца», — написала Викмайер.

Наивысшая позиция Викмайер в рейтинге WTA — 12-я, на этой строчке бельгийка находилась в апреле 2010 года. Наивысшее достижение спортсменки в турнирах Большого шлема — полуфинал Открытого чемпионата США 2009 года. Также она дважды выходила в четвёртый раунд Australian Open и один раз — в четвёртый раунд Уимблдонского турнира. Карьеру Викмайер начала в 2004 году, всего на её счету пять побед в турнирах WTA.

Жером ван дер Зейл выступает за бельгийский «Тюбиз».