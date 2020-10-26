Викмайер сообщила, что ждёт ребёнка
Бельгийская теннисистка Янина Викмайер опубликовала в своём «твиттере» пост, в котором сообщила о том, что они с мужем, футболистом Жеромом ван дер Зейлом, ждут пополнения.
«Мы с Жеромом с большим волнением хотим сообщить вам, то ждём первенца», — написала Викмайер.
Наивысшая позиция Викмайер в рейтинге WTA — 12-я, на этой строчке бельгийка находилась в апреле 2010 года. Наивысшее достижение спортсменки в турнирах Большого шлема — полуфинал Открытого чемпионата США 2009 года. Также она дважды выходила в четвёртый раунд Australian Open и один раз — в четвёртый раунд Уимблдонского турнира. Карьеру Викмайер начала в 2004 году, всего на её счету пять побед в турнирах WTA.
Жером ван дер Зейл выступает за бельгийский «Тюбиз».
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