Арина Соболенко стала 11-й ракеткой мира

В обновлённом рейтинге WTA от 26 октября белорусская теннисистка Арина Соболенко, выигравшая турнир в Остраве, поднялась на 11-ю строчку.



Лучшая из россиянок, Екатерина Александрова, сохранила за собой 33-ю позицию.



Рейтинг WTA. 26 октября

1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 8717.

2 (2). Симона Халеп (Румыния) — 7255.

3 (3). Наоми Осака (Япония) — 5780.

4 (4). Софья Кенин (США) — 5760.

5 (5). Элина Свитолина (Украина) — 5260.

6 (6). Каролина Плишкова (Чехия) — 5205.

7 (7). Бьянка Андрееску (Канада) — 4555.

8 (8). Петра Квитова (Чехия) — 4516.

9 (9). Кики Бертенс (Нидерланды) — 4505.

10 (10). Серена Уильямс (США) — 4080.

11 (12). Арина Соболенко (Беларусь) — 4045.

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13 (14). Виктория Азаренко (Беларусь) — 3426...

33 (33). Екатерина Александрова (Россия) — 1775…

36 (36). Светлана Кузнецова (Россия) — 1631...

38 (38). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1630…

46 (47). Вероника Кудерметова (Россия) — 1453...

60 (61). Анна Блинкова (Россия) — 1114...

70 (75). Дарья Касаткина (Россия) — 985...

95 (96). Варвара Грачёва (Россия) — 778...

98 (99). Анастасия Потапова (Россия) — 759.

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