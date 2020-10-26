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Арина Соболенко стала 11-й ракеткой мира

Арина Соболенко стала 11-й ракеткой мира
Теннис / WTA 0

В обновлённом рейтинге WTA от 26 октября белорусская теннисистка Арина Соболенко, выигравшая турнир в Остраве, поднялась на 11-ю строчку.

Лучшая из россиянок, Екатерина Александрова, сохранила за собой 33-ю позицию.

Рейтинг WTA. 26 октября
1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 8717.
2 (2). Симона Халеп (Румыния) — 7255.
3 (3). Наоми Осака (Япония) — 5780.
4 (4). Софья Кенин (США) — 5760.
5 (5). Элина Свитолина (Украина) — 5260.
6 (6). Каролина Плишкова (Чехия) — 5205.
7 (7). Бьянка Андрееску (Канада) — 4555.
8 (8). Петра Квитова (Чехия) — 4516.
9 (9). Кики Бертенс (Нидерланды) — 4505.
10 (10). Серена Уильямс (США) — 4080.
11 (12). Арина Соболенко (Беларусь) — 4045.

13 (14). Виктория Азаренко (Беларусь) — 3426...
33 (33). Екатерина Александрова (Россия) — 1775…
36 (36). Светлана Кузнецова (Россия) — 1631...
38 (38). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1630…
46 (47). Вероника Кудерметова (Россия) — 1453...
60 (61). Анна Блинкова (Россия) — 1114...
70 (75). Дарья Касаткина (Россия) — 985...
95 (96). Варвара Грачёва (Россия) — 778...
98 (99). Анастасия Потапова (Россия) — 759.

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