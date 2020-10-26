Арина Соболенко стала 11-й ракеткой мира

В обновлённом рейтинге WTA от 26 октября белорусская теннисистка Арина Соболенко, выигравшая турнир в Остраве, поднялась на 11-ю строчку.
Лучшая из россиянок, Екатерина Александрова, сохранила за собой 33-ю позицию.
Рейтинг WTA. 26 октября
1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 8717.
2 (2). Симона Халеп (Румыния) — 7255.
3 (3). Наоми Осака (Япония) — 5780.
4 (4). Софья Кенин (США) — 5760.
5 (5). Элина Свитолина (Украина) — 5260.
6 (6). Каролина Плишкова (Чехия) — 5205.
7 (7). Бьянка Андрееску (Канада) — 4555.
8 (8). Петра Квитова (Чехия) — 4516.
9 (9). Кики Бертенс (Нидерланды) — 4505.
10 (10). Серена Уильямс (США) — 4080.
11 (12). Арина Соболенко (Беларусь) — 4045.
…
13 (14). Виктория Азаренко (Беларусь) — 3426...
33 (33). Екатерина Александрова (Россия) — 1775…
36 (36). Светлана Кузнецова (Россия) — 1631...
38 (38). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1630…
46 (47). Вероника Кудерметова (Россия) — 1453...
60 (61). Анна Блинкова (Россия) — 1114...
70 (75). Дарья Касаткина (Россия) — 985...
95 (96). Варвара Грачёва (Россия) — 778...
98 (99). Анастасия Потапова (Россия) — 759.
- 26 октября 2020
-
09:00
-
08:43
-
04:47
-
01:01
- 25 октября 2020
-
23:24
-
22:27
-
20:28
-
20:05
-
17:58
-
15:59
-
15:32
-
15:03
-
14:56
-
14:56
-
14:44
-
14:24
-
14:04
-
10:49
-
01:01
- 24 октября 2020
-
23:31
-
23:18
-
22:17
-
20:34
-
18:54
-
16:58
-
16:48
-
15:54
-
15:27
-
15:06
-
13:11
-
13:10
-
10:57
-
10:57
-
09:53
-
09:35