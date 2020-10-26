Карен Хачанов опустился на 18-ю строчку в рейтинге ATP

В обновлённом рейтинге ATP от 26 октября российский теннисист Карен Хачанов опустился на 18-ю строчку. В первой десятке изменений не произошло. Лидерство сохранил серб Новак Джокович. В топ-10 входят россияне Даниил Медведев и Андрей Рублёв.

Рейтинг ATP. 26 октября

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 11 740.

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) – 9850.

3 (3). Доминик Тим (Австрия) — 9125.

4 (4). Роджер Федерер (Швейцария) – 6630.

5 (5). Стефанос Циципас (Греция) — 5925.

6 (6). Даниил Медведев (Россия) — 5890.

7 (7). Александр Зверев (Германия) — 5015.

8 (8). Андрей Рублёв (Россия) — 3429.

9 (9). Диего Шварцман (Аргентина) — 3285.

10 (10). Маттео Берреттини (Италия) — 3075.

...

18 (17). Карен Хачанов (Россия) — 2245.

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