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Аннакон: 13 побед Надаля на «РГ» можно признать величайшим достижением в истории спорта

Аннакон: 13 побед Надаля на «РГ» можно признать величайшим достижением в истории спорта
Теннис / Ролан Гаррос 2020 0

Пол Аннакон, бывший тренер швейцарца Роджера Федерера, высказался о рекорде испанца Рафаэля Надаля, который в этом месяце выиграл Открытый чемпионат Франции в 13-й раз.

«Уверен, что 13 побед на „Ролан Гаррос“ можно признать величайшим достижением в истории спорта. Не думаю, что когда-нибудь его превзойдут.

Не верю, что можно выбрать величайшего игрока в истории. Мы можем спорить о том, кто был самым успешным или кто достиг большего за карьеру, учитывая „Большие шлемы“, пребывание на первой строчке рейтинга, количество выигранных „Мастерсов“, Кубков Дэвиса и так далее.

Многие люди считают победы на турнирах „Большого шлема“ самым значимым показателем, как и сами игроки. Но я бы не был так уверен. Например, однажды Пит Сампрас сказал мне, что его самым большим успехом были не 14 выигранных „Шлемов“ или семь побед на Уимблдоне, а шесть подряд сезонов, которые он завершал в качестве первой ракетки мира», — приводит слова Анакона Ubitennis.

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