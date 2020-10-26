Аннакон: 13 побед Надаля на «РГ» можно признать величайшим достижением в истории спорта

Пол Аннакон, бывший тренер швейцарца Роджера Федерера, высказался о рекорде испанца Рафаэля Надаля, который в этом месяце выиграл Открытый чемпионат Франции в 13-й раз.
«Уверен, что 13 побед на „Ролан Гаррос“ можно признать величайшим достижением в истории спорта. Не думаю, что когда-нибудь его превзойдут.
Не верю, что можно выбрать величайшего игрока в истории. Мы можем спорить о том, кто был самым успешным или кто достиг большего за карьеру, учитывая „Большие шлемы“, пребывание на первой строчке рейтинга, количество выигранных „Мастерсов“, Кубков Дэвиса и так далее.
Многие люди считают победы на турнирах „Большого шлема“ самым значимым показателем, как и сами игроки. Но я бы не был так уверен. Например, однажды Пит Сампрас сказал мне, что его самым большим успехом были не 14 выигранных „Шлемов“ или семь побед на Уимблдоне, а шесть подряд сезонов, которые он завершал в качестве первой ракетки мира», — приводит слова Анакона Ubitennis.
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