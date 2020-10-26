Даниил Медведев: надеюсь, однажды в топ-10 одновременно будет три российских теннисиста

Россиянин Даниил Медведев поделился мнением о соотечественнике Андрее Рублёве, который недавно выиграл турнир категории ATP 500 в Санкт-Петербурге.

«Андрей немного напоминает мне меня, если говорить о форме, результатах, которые он показывает, и его игре. Когда теннисист играет настолько уверенно, каждый матч идёт по плану. Очень хорошо, что Андрей близок к попаданию на Итоговый турнир в Лондоне. У меня будет возможность провести время с близким другом.



Последние четыре турнира ATP, которые проходили в России, выиграли россияне, и это потрясающе. Надеюсь, мы сможем продолжить в том же духе и однажды в топ-10 одновременно будет три российских теннисиста», — приводит слова Медведева пресс-служба ATP.