Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Даниил Медведев: надеюсь, однажды в топ-10 одновременно будет три российских теннисиста

Даниил Медведев: надеюсь, однажды в топ-10 одновременно будет три российских теннисиста
Теннис / ATP 0

Россиянин Даниил Медведев поделился мнением о соотечественнике Андрее Рублёве, который недавно выиграл турнир категории ATP 500 в Санкт-Петербурге.

«Андрей немного напоминает мне меня, если говорить о форме, результатах, которые он показывает, и его игре. Когда теннисист играет настолько уверенно, каждый матч идёт по плану. Очень хорошо, что Андрей близок к попаданию на Итоговый турнир в Лондоне. У меня будет возможность провести время с близким другом.

Последние четыре турнира ATP, которые проходили в России, выиграли россияне, и это потрясающе. Надеюсь, мы сможем продолжить в том же духе и однажды в топ-10 одновременно будет три российских теннисиста», — приводит слова Медведева пресс-служба ATP.

Медведев, Хачанов, Рублёв и Джокович узнали соперников по первому кругу турнира в Вене
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020