Даниил Медведев: надеюсь, однажды в топ-10 одновременно будет три российских теннисиста
Россиянин Даниил Медведев поделился мнением о соотечественнике Андрее Рублёве, который недавно выиграл турнир категории ATP 500 в Санкт-Петербурге.
«Андрей немного напоминает мне меня, если говорить о форме, результатах, которые он показывает, и его игре. Когда теннисист играет настолько уверенно, каждый матч идёт по плану. Очень хорошо, что Андрей близок к попаданию на Итоговый турнир в Лондоне. У меня будет возможность провести время с близким другом.
Последние четыре турнира ATP, которые проходили в России, выиграли россияне, и это потрясающе. Надеюсь, мы сможем продолжить в том же духе и однажды в топ-10 одновременно будет три российских теннисиста», — приводит слова Медведева пресс-служба ATP.
Медведев, Хачанов, Рублёв и Джокович узнали соперников по первому кругу турнира в Вене
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