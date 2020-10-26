Даниил Медведев: турнир в Вене очень сильный. Выйти в полуфинал — уже достижение

Россиянин Даниил Медведев поделился ожиданиями от предстоящего турнира в Вене (Австрия), который стартует сегодня, 26 октября.

«Я очень мотивирован. Впереди только большие турниры — ATP 500 в Вене, „Мастерс“ в Париже и Итоговый чемпионат ATP в Лондоне.



Турнир здесь, в Вене, очень сильный, если посмотреть на сеяных игроков и их рейтинги. В первых кругах можно встретиться с очень непростым соперником, поэтому пройти далеко будет сложно. Выход в полуфинал уже будет достижением, а если моим соперником вдруг станет Доминик Тим, это будет отличный матч для просмотра», — приводит слова Медведева пресс-служба ATP.

Напомним, что соперником Даниила Медведева в первом круге соревнований станет Алекс де Минор из Австралии.

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