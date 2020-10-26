Циципас: сейчас не думаю о защите титула на Итоговом чемпионате ATP

Греческий теннисист Стефанос Циципас признался, что полностью сосредоточен на грядущих турнирах ATP. По словам пятой ракетки мира, его приоритетом является удачное выступление на турнирах в Вене и Париже.

«Хотелось бы выиграть титул в Вене и сыграть в хороший теннис. Бываю счастлив, когда хорошо играю. Сейчас не думаю о защите титула на Итоговом чемпионате ATP, сосредоточен на удачном выступлении на этой неделе, а потом — на «Мастерсе» в Париже. Думаю, в этом году я могу улучшить результаты на этих турнирах, показать лучшую версию себя на корте», — приводит слова Стефаноса Циципаса журналист Макс Гао.

Циципас квалифицировался на Итоговый чемпионат ATP, будучи действующим чемпионом турнира.