Циципас: сейчас не думаю о защите титула на Итоговом чемпионате ATP
Греческий теннисист Стефанос Циципас признался, что полностью сосредоточен на грядущих турнирах ATP. По словам пятой ракетки мира, его приоритетом является удачное выступление на турнирах в Вене и Париже.
«Хотелось бы выиграть титул в Вене и сыграть в хороший теннис. Бываю счастлив, когда хорошо играю. Сейчас не думаю о защите титула на Итоговом чемпионате ATP, сосредоточен на удачном выступлении на этой неделе, а потом — на «Мастерсе» в Париже. Думаю, в этом году я могу улучшить результаты на этих турнирах, показать лучшую версию себя на корте», — приводит слова Стефаноса Циципаса журналист Макс Гао.
Циципас квалифицировался на Итоговый чемпионат ATP, будучи действующим чемпионом турнира.
Лендл: Циципас правильно играет в теннис. Когда наберётся опыта, его будет сложно обыграть
- 26 октября 2020
-
20:52
-
20:44
-
20:15
-
18:43
-
17:23
-
16:28
-
15:44
-
14:34
-
13:39
-
12:45
-
11:27
-
10:45
-
10:42
-
09:34
-
09:00
-
08:43
-
04:47
-
01:01
- 25 октября 2020
-
23:24
-
22:27
-
20:28
-
20:05
-
17:58
-
15:59
-
15:32
-
15:03
-
14:56
-
14:56
-
14:44
-
14:24
-
14:04
-
10:49
-
01:01
- 24 октября 2020
-
23:31
-
23:18
Партнерский контент