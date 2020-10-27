Надаль занял шестое место на турнире по гольфу

Испанский теннисист Рафаэль Надаль занял итоговое шестое место на турнире по гольфу Balearic Golf Championships, который проходил на Мальорке.

Как сообщает La Vanguardia, вторая ракетка мира на 54 лунки затратил 225 ударов. Победителем соревнований стал Себастьян Гарсия, он потратил на прохождение курса на 10 ударов меньше.

Надаль является известным любителем гольфа. Он и ранее неоднократно участвовал в локальных турнирах в Испании.

В нынешнем сезоне испанец стал 20-кратным победителем турниров «Большого шлема». Рафа во Франции выиграл «Ролан Гаррос», победив в финале первую ракетку мира Новака Джоковича. После этого Надаль по количеству побед на турнирах «Большого шлема» сравнялся со швейцарцем Роджером Федерером.

Рафаэль Надаль поднялся на 7-е место на турнире по гольфу на Мальорке