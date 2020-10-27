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Надалю покорилось уникальное достижение

Надалю покорилось уникальное достижение
Теннис / ATP 0

Испанский теннисист Рафаэль Надаль стал пятым в истории эры открытых чемпионатов игроком, который более 800 недель находится в числе 50 лучших согласно рейтингу АТР.

Такое же достижение покорилось швейцарцу Роджеру Федереру, американцу Джимми Коннорсу, чеху Ивану Лендлу и американцу Джону Макинрою.

Напомним, Надаль принял решение не выступать на турнире в Вене (Австрия), который стартовал вчера, 26 октября. В 2019 году победителем турнира стал Доминик Тим, в финальном матче со счётом 3:6, 6:4, 6:3 обыгравший Диего Шварцмана.

В нынешнем сезоне испанец стал 20-кратным победителем турниров «Большого шлема». Рафа во Франции выиграл «Ролан Гаррос», победив в финале первую ракетку мира Новака Джоковича. После этого Надаль по количеству побед на турнирах «Большого шлема» сравнялся с Федерером.

Рафаэль Надаль поднялся на 7-е место на турнире по гольфу на Мальорке
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