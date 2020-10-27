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Рублёв: ничего не жду от турнира в Вене. Уже провёл отличный сезон, мне нечего терять

Рублёв: ничего не жду от турнира в Вене. Уже провёл отличный сезон, мне нечего терять
Теннис / ATP 0

Россиянин Андрей Рублёв прокомментировал выход во второй круг турнира в Вене (Австрия). На старте соревнований он со счётом 6:3, 6:2 победил словака Номберта Гомбоша.

«Очень повезло, что мне удалось хорошо начать матч, это придало мне уверенности. С каждым геймом я играл всё лучше и лучше и концовку матча провёл на высоком уровне.

Совсем ничего не жду от турнира в Вене. Хочу выкладываться на максимум в каждом матче. Посмотрим, к чему это приведёт. Уже провёл отличный сезон, так что мне нечего терять», — приводит слова Рублёва пресс-служба ATP.

Турнир в Вене завершится 1 ноября. Действующим чемпионом соревнований является Доминик Тим, который в прошлогоднем финале обыграл Диего Шварцмана из Аргентины — 3:6, 6:4, 6:3.

Рублёв менее чем за час победил Гомбоша и вышел во второй круг турнира в Вене
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