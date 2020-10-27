Рафаэль Надаль установил рекорд по длительности пребывания в топ-10 рейтинга ATP

Вторая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль установил рекорд по длительности непрерывного пребывания в топ-10 рейтинга ATP.
Надаль провёл в десятке лучших 789 недель. Предыдущий рекорд принадлежал бывшей первой ракетке мира американцу Джимми Коннорсу — 788 недель.
Напомним, Надаль принял решение не выступать на турнире в Вене (Австрия), который стартовал вчера, 26 октября. В 2019 году победителем турнира стал Доминик Тим. В прошлогоднем финале он со счётом 3:6, 6:4, 6:3 обыграл Диего Шварцмана.
В этом месяце Надаль в 13-й раз выиграл «Ролан Гаррос» и догнал по количеству завоёванных титулов на турнирах «Большого шлема» швейцарца Роджера Федерера – по 20. Победа в финале стала для Надаля 100-м выигранным матчем на Открытом чемпионате Франции в карьере.
- 27 октября 2020
-
10:52
-
10:15
-
09:48
-
09:37
-
07:08
-
00:57
-
00:51
-
00:00
- 26 октября 2020
-
23:20
-
22:52
-
21:36
-
20:52
-
20:44
-
20:15
-
18:43
-
17:23
-
16:28
-
15:44
-
14:34
-
13:39
-
12:45
-
11:27
-
10:45
-
10:42
-
09:34
-
09:00
-
08:43
-
04:47
-
01:01
- 25 октября 2020
-
23:24
-
22:27
-
20:28
-
20:05
-
17:58
-
15:59