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Рафаэль Надаль установил рекорд по длительности пребывания в топ-10 рейтинга ATP

Рафаэль Надаль установил рекорд по длительности пребывания в топ-10 рейтинга ATP
Теннис / ATP 0

Вторая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль установил рекорд по длительности непрерывного пребывания в топ-10 рейтинга ATP.

Надаль провёл в десятке лучших 789 недель. Предыдущий рекорд принадлежал бывшей первой ракетке мира американцу Джимми Коннорсу — 788 недель.

Напомним, Надаль принял решение не выступать на турнире в Вене (Австрия), который стартовал вчера, 26 октября. В 2019 году победителем турнира стал Доминик Тим. В прошлогоднем финале он со счётом 3:6, 6:4, 6:3 обыграл Диего Шварцмана.

В этом месяце Надаль в 13-й раз выиграл «Ролан Гаррос» и догнал по количеству завоёванных титулов на турнирах «Большого шлема» швейцарца Роджера Федерера – по 20. Победа в финале стала для Надаля 100-м выигранным матчем на Открытом чемпионате Франции в карьере.

Надалю покорилось уникальное достижение
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