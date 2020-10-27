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Кирьос: величайший игрок в истории — Федерер. Он икона, почти как Майкл Джордан

Кирьос: величайший игрок в истории — Федерер. Он икона, почти как Майкл Джордан
Теннис / ATP 0

Австралийский теннисист Ник Кирьос поделился мнением о швейцарце Роджере Федерере.

«Многие игроки скажут, что величайший теннисист в истории — Рафаэль Надаль или Новак Джокович, но я считаю, что им по-прежнему остаётся Роджер Федерер. Думаю, он икона, почти как Майкл Джордан. Его игра — это нечто особенное. Эта черта является важным критерием, когда речь идёт о статусе величайшего игрока в истории.

Я играл со всеми тремя, даже четырьмя, учитывая Энди Маррея. Если оглянуться на прошлое, Федерер доминировал почти постоянно. Сейчас это делает Рафа», — приводит слова Кирьоса We love tennis.

В начале сезона 20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» перенёс две операции на колене. Тогда же стало известно, что Федерер пропустит вторую часть сезона. При этом 39-летний швейцарец неоднократно говорил, что пока не планирует завершать карьеру.

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