«Добро пожаловать в Вену». Доминик Тим выложил фото с Новаком Джоковичем

Третья ракетка мира австриец Доминик Тим на своей странице в «Инстаграме» опубликовал фотографию с сербом Новаком Джоковичем.
«Добро пожаловать в Вену», — написал Тим.
Посмотреть фотографию можно на странице Доминика Тима в "Инстаграме".
Джокович прокомментировал публикацию: «Спасибо, Доми. Здорово, что я здесь».
Сегодня, 27 октября, оба теннисиста проведут матчи первого круга турнира в Вене. Джоковичу предстоит встреча с соотечественником Филипом Краиновичем, Тиму — с украинцем Виталием Сачко.
Турнир ATP в Вене стартовал вчера, 26 октября, и завершится 1 ноября. Призовой фонд соревнований составит € 2 349 180. В 2019 году Тим стал победителем турнира. В прошлогоднем финале он со счётом 3:6, 6:4, 6:3 обыграл представителя Аргентины Диего Шварцмана.
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