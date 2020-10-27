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Медведев — об Итоговом чемпионате ATP: сначала хочешь выиграть матч, затем — сам турнир

Медведев — об Итоговом чемпионате ATP: сначала хочешь выиграть матч, затем — сам турнир
Теннис / ATP 0

Российский теннисист Даниил Медведев поделился ожиданиями от предстоящего Итогового турнира ATP в Лондоне (Великобритания).

«Когда ты туда попадаешь, это уже означает, что ты провёл выдающийся сезон, особенно если играешь там впервые. Когда ты молод, то мечтаешь об этом, когда ты начинаешь играть на фьючерсах или челленджерах, то начинаешь думать, что это невозможно — быть одним из восьми лучших игроков сезона. Ведь для этого нужно дойти до нескольких полуфиналов на «Большом шлеме», а может и до финала. Всё это очень нелегко.

Но когда ты туда попадаешь, то ещё раз понимаешь, что это одна из целей всей твоей жизни. Следующая цель — выиграть там матч, затем – и сам турнир. Ну или хотя бы просто выйти из группы. Иду к этому постепенно, но, конечно же, сам факт, что мне это удаётся уже два года подряд, является большим достижением», — приводит слова Медведева Tennis World USA.

Итоговый чемпионат пройдёт с 15 по 22 ноября.

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