ATP показала забавное видео: Джокович не сумел сдержать крика на тренировке с Димитровым

На странице ATP в «Твиттере» было опубликовано забавное видео с совместной тренировки болгарина Григора Димитрова и первой ракетки мира Новака Джоковича в преддверии первого круга турнира в Вене (Австрия).

После проигранного розыгрыша Джокович не сумел сдержать крика, а затем спросил, успели ли заснять это на камеру.

«Да, мы засняли», — говорится в сообщении ATP.

Посмотреть видео можно на странице ATP в "Твиттере".

Сегодня, 27 октября, Джоковичу предстоит встреча с соотечественником Филипом Краиновичем, Димитрову — с россиянином Кареном Хачановым.

Турнир ATP в Вене стартовал вчера, 26 октября, и завершится 1 ноября. Призовой фонд соревнований составит € 2 349 180. В 2019 году победителем турнира стал австриец Доминик Тим. В прошлогоднем финале он со счётом 3:6, 6:4, 6:3 обыграл представителя Аргентины Диего Шварцмана.