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Прошлогодний финалист Денис Шаповалов снялся с «Мастерса» в Париже

Прошлогодний финалист Денис Шаповалов снялся с «Мастерса» в Париже
Теннис / ATP 0

Канадец Денис Шаповалов снялся с «Мастерса» в Париже (Франция), сообщает Entry Lists Updates. На турнире его заменит японец Йосихито Нисиока.

Денис Шаповалов — финалист прошлогоднего «Мастерса» в Париже. Тогда он со счётом 3:6, 4:6 проиграл сербу Новаку Джоковичу, который в этом году также не выступит на турнире. Из-за обновлённых правил набора рейтинговых очков не сможет добавить себе баллы даже в случае защиты титула.

Стоит отметить, что Шаповалов был одним из кандидатов на попадание на Итоговый чемпионат ATP, который пройдёт с 15 по 22 ноября в Лондоне (Великобритания), вместе с Андреем Рублёвым (Россия), полуфиналистом «Ролан Гаррос» Диего Шварцманом и другими.

Турнир серии «Мастерс» в Париже стартует 2 ноября.

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