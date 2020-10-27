Карацев уступил Сеппи в матче первого круга турнира в Нур-Султане

Россиянин Аслан Карацев не сумел пробиться во второй круг турнира ATP в Нур-Султане (Казахстан). Карацев в матче первого круга уступил итальянцу Андреасу Сеппи со счётом 3:6, 6:1, 3:6.

Продолжительность матча составила 1 час 58 минут. 113-я ракетка мира Карацев выполнил 7 эйсов, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 6. Сеппи, занимающий 103-е место в рейтинге ATP, 1 раз подал навылет, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 6.

Сеппи во втором круге сыграет с победителем матча Маккензи Макдональд (США) — Александр Бублик (Казахстан).

Турнир категории ATP 250 проводится впервые. Соревнования стартуют 26 октября и завершатся 1 ноября. Общий призовой фонд турнира составляет $ 337 тыс.