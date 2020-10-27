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Хачанов проиграл Димитрову в матче первого круга турнира в Вене

Хачанов проиграл Димитрову в матче первого круга турнира в Вене
Теннис / ATP 0

Российский теннисист Карен Хачанов не сумел выйти во второй круг турнира ATP в Вене. Россиянин на старте турнира уступил болгарину Григору Димитрову. Встреча закончилась со счётом 7:6 (8:6), 6:3.

Продолжительность матча составила 1 час 24 минуты. 20-я ракетка мира Димитров выполнил 5 эйсов, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 3 брейк-пойнта из 4. Хачанов, занимающий 18-е место в рейтинге ATP, трижды подал навылет, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 3.

Следующим соперником Димитрова на турнире в Вене станет победитель матча Стефанос Циципас (Греция) — Ян-Леннард Штруфф (Германия).

Турнир в Вене завершится 1 ноября. Действующим чемпионом соревнований является Доминик Тим, который в прошлогоднем финале обыграл Диего Шварцмана из Аргентины — 3:6, 6:4, 6:3. В 2020 году Тим в стартовом туре сыграет с Кеем Нисикори из Японии.

Вена. 1-й круг
27 октября 2020, вторник. 16:10 МСК
Григор Димитров
20
Болгария
Григор Димитров
Г. Димитров
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 8 		6  
6 6 		3  
         
Карен Хачанов
18
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
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