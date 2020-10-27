Девятая ракетка мира Бертенс перенесла операцию и пропустит Australian Open

Девятая ракетка мира Кики Бертенс, представляющая Нидерланды, перенесла операцию на ахилловом сухожилии. Спортсменка сообщила, что она теперь не сможет выступить на Australian Open в начале 2021 года.

«Некоторые из вас уже знают, что у меня была травма ахиллова сухожилия. Единственным вариантом для меня была операция. Лишь в этом случае я могла играть без болевых ощущений и тренироваться на максимуме. Я так и сделала. Теперь мне придётся пропустить начало 2021 года. К сожалению, я не смогу сыграть в Австралии.

Постараюсь вернуться как можно быстрее. Не могу дождаться, когда мы снова встретимся на корте», — написала Бертенс в «Инстаграме», опубликовав фото из больницы.

Запись можно посмотреть в «инстаграме» теннисистки.