Чемпиону US Open Тиму потребовалось почти два часа, чтобы обыграть 529-ю ракетку мира

Австрийский теннисист Доминик Тим вышел во второй круг турнира ATP в Вене. Победитель US Open — 2020 в матче первого круга обыграл украинца Виталия Сачко со счётом 6:4, 7:5.
Продолжительность матча составила 1 час 48 минут. Третья ракетка мира Тим выполнил два эйса, допустил три двойные ошибки и реализовал шесть брейк-поинтов из девяти. Его соперник, занимающий 529-е место в рейтинге ATP, трижды подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал четыре брейк-поинта из шести.
В матче второго круга турнира в Вене Тим встретится с победителем матча Кристьян Гарин (Чили) — Стэн Вавринка (Швейцария).
Турнир в Вене завершится 1 ноября. Действующим чемпионом соревнований является Доминик Тим, который в прошлогоднем финале обыграл Диего Шварцмана из Аргентины — 3:6, 6:4, 6:3. В 2020 году Тим в стартовом туре сыграет с Кеем Нисикори из Японии.
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