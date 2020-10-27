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Чемпиону US Open Тиму потребовалось почти два часа, чтобы обыграть 529-ю ракетку мира

Чемпиону US Open Тиму потребовалось почти два часа, чтобы обыграть 529-ю ракетку мира
Теннис / ATP 0

Австрийский теннисист Доминик Тим вышел во второй круг турнира ATP в Вене. Победитель US Open — 2020 в матче первого круга обыграл украинца Виталия Сачко со счётом 6:4, 7:5.

Продолжительность матча составила 1 час 48 минут. Третья ракетка мира Тим выполнил два эйса, допустил три двойные ошибки и реализовал шесть брейк-поинтов из девяти. Его соперник, занимающий 529-е место в рейтинге ATP, трижды подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал четыре брейк-поинта из шести.

В матче второго круга турнира в Вене Тим встретится с победителем матча Кристьян Гарин (Чили) — Стэн Вавринка (Швейцария).

Турнир в Вене завершится 1 ноября. Действующим чемпионом соревнований является Доминик Тим, который в прошлогоднем финале обыграл Диего Шварцмана из Аргентины — 3:6, 6:4, 6:3. В 2020 году Тим в стартовом туре сыграет с Кеем Нисикори из Японии.

Вена. 1-й круг
27 октября 2020, вторник. 20:25 МСК
Виталий Сачко
529
Украина
Виталий Сачко
В. Сачко
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		5  
6 		7  
         
Доминик Тим
3
Австрия
Доминик Тим
Д. Тим
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