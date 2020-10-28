Арина Соболенко: возможно, я рада свой форме даже больше, чем титулам

Белорусская теннисистка Арина Соболенко отреагировал на победу на турнире в Остраве (Чехия). Там она выиграла соревнования в одиночном и парном разрядах.

«Рада, что сумела справиться с такими серьёзными нагрузками. В Остраве используются очень медленные корты, мяч отскакивает низко, приходится постоянно задействовать спину и ноги. Тем не менее, я прекрасно себя чувствую.

Наш матч с Кори Гауфф длился два с половиной часа. Потом я играла в паре ещё порядка двух часов. Но уже на следующий день я была в порядке. Меня радует моя физическая форма. Возможно, рада ей даже больше, чем титулам», — приводит слова Соболенко пресс-служба WTA.

В одиночном разряде Соболенко одержала победу в финале над соотечественницей Викторией Азаренко. А в парном разряде Арина вместе с бельгийкой Элисе Мертенс в финале победила пару Габриэла Дабровски (Канада) — Луиза Стефани (Бельгия).