Димитров отреагировал на победу в матче с Хачановым на турнире в Вене

Болгарский теннисист Григор Димитров прокомментировал выход во второй круг турнира в Вене (Австрия). На старте турнира Димитров победил россиянина Карена Хачанова со счётом 7:6 (8:6), 6:3.

«Мне удалось провести очень хорошую игру. Я принимал правильные решения в нужное время. Мне удалось использовать мои подрезки, когда мне они были нужны больше всего. Также мне удавалось хорошо подавать. В общем, все компоненты сложились воедино. Чувствую себя отлично», — приводит слова Хачанова спортивный журналист Макс Гао.

Следующим соперником Димитрова на турнире в Вене станет победитель матча Стефанос Циципас (Греция) — Ян-Леннард Штруфф (Германия).

Турнир в Вене завершится 1 ноября. Действующим чемпионом соревнований является Доминик Тим, который в прошлогоднем финале обыграл Диего Шварцмана из Аргентины — 3:6, 6:4, 6:3. В 2020 году Тим в стартовом туре сыграет с Кеем Нисикори из Японии.