Победитель первого турнира после возобновления сезона Ферро заразилась коронавирусом

Французская теннисистка Фиона Ферро сообщила, что заразилась коронавирусом. Заражение подтвердили результаты теста.

«Я буду слушать рекомендации врачей и посижу дома. Серьёзных симптомов у меня нет, всё в порядке», — написала Фиона Ферро в своём «инстаграме».

Фиона в августе выиграла турнир WTA в Палермо. В финале она победила эстонку Анетт Контавейт со счётом 6:2, 7:5. Турнир в Палермо стал первым после пятимесячного карантина из-за пандемии коронавируса. Тур был приостановлен в середине марта. Ферро стала первой обладательницей титула после карантина.

После возобновления сезона организаторам удалось провести US Open и «Ролан Гаррос». В то же время Уимблдон из-за пандемии коронавируса был отменён.