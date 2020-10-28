Победитель первого турнира после возобновления сезона Ферро заразилась коронавирусом
Французская теннисистка Фиона Ферро сообщила, что заразилась коронавирусом. Заражение подтвердили результаты теста.
«Я буду слушать рекомендации врачей и посижу дома. Серьёзных симптомов у меня нет, всё в порядке», — написала Фиона Ферро в своём «инстаграме».
Фиона в августе выиграла турнир WTA в Палермо. В финале она победила эстонку Анетт Контавейт со счётом 6:2, 7:5. Турнир в Палермо стал первым после пятимесячного карантина из-за пандемии коронавируса. Тур был приостановлен в середине марта. Ферро стала первой обладательницей титула после карантина.
После возобновления сезона организаторам удалось провести US Open и «Ролан Гаррос». В то же время Уимблдон из-за пандемии коронавируса был отменён.
Фиона Ферро стала первой обладательницей титула после пятимесячного карантина
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