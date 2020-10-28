Джокович: Краинович играл лучше меня в первом сете

Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал выход во второй круг турнира ATP в Вене. В матче первого круга Джокович победил своего соотечественника Филипа Краиновича со счётом 7:6 (8:6), 6:3. Краинович подавал на первый сет, но Джокович сумел сравнять счёт, а затем и вышел вперёд.
«Мне повезло в первом сете. Мы с Филипом — хорошие друзья, много вместе тренируемся. Всегда тяжело играть со своими близкими. Он — отличный парень, я знаю его ещё с очень молодого возраста, следил за его успехами. Я старался быть его другом и наставником. У нас с ним длинный совместный путь.
Я думаю, что в первом сете он играл лучше, чем я. Он подавал на сет, но мне повезло. На тай-брейке он промахнулся смэшем. Несколько очков могли решить исход сета, да и матча. Но затем я собрался и улучшил качество своей игры. Рад, как провёл второй сет», — цитирует Джоковича Tennis 365.
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