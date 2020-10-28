Симон: ничего не имею против Федерера, но мы все стали заложниками его образа

Бывшая шестая ракетка мира Жиль Симон прокомментировал публикацию своей новой книги «Этот спорт, который сводит вас с ума». Одна из глав, в частности, посвящена швейцарскому теннисисту Роджеру Федереру.

«Лично я не имею ничего против Роджера. Но тот образ, который мы ему создали, неправилен. Мы стали его заложниками. На протяжении десятилетий считалось, что тренироваться нужно именно как Федерер. Все стремились быть похожими на него. Родители молодых ребят, их тренеры ставили швейцарца в качестве примера.

Надаль, к примеру, тоже выиграл много турниров «Большого шлема», при этом действуя совершенно в другой манере. Вот почему было бы неплохо, если бы рекорды Роджера Федерера были наконец побиты. Ведь так мы сможем обратить внимание и на остальных», — цитирует Симона Le Parisien.