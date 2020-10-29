С. Уильямс: не могу понять, как люди узнают меня в маске. Я думала, что буду невидимкой

Американка Серена Уильямс удивляется, что люди узнают её на улицах даже когда её лицо скрывается под маской.



«Не могу понять, как люди узнают меня в маске. Хммм, я думала, что стану невидимкой и могу свободно ходить по городу», — написала теннисистка на своей странице в «Твиттере».



Серена Уильямс — 23-кратная победительница турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, четырёхкратная олимпийская чемпионка, бывшая первая ракетка мира.



На прошедшем Открытом чемпионате Франции Уильямс завершила выступление после первого круга. Спортсменка повредила ахиллово сухожилие и снялась с турнира. Победительницей «Ролан Гаррос» стала польская теннисистка Ига Свёнтек, которая в финальном матче соревнований обыграла чемпионку Australian Open 2020 Софью Кенин из США.