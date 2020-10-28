«Меня хотели задушить». Россиянка, бывшая подруга Зверева, рассказала о домашнем насилии

Россиянка Ольга Шарыпова, бывшая девушка немецкого теннисистка Александра Зверева, призналась, что была жертвой домашнего насилия.



Интересно, что соответствующее обращение Шарыпова написала в тот же день, в который другая бывшая девушка Зверева, Бренда Патеа, сообщила, что ждёт от теннисиста ребёнка.



«Меня били, и я больше не буду молчать. Хочу рассказать одну очень личную и очень тяжёлую для меня историю, которую я уже пережила и оставила в прошлом.



Пишу это, чтобы девушки, которые находятся или находились в такой же ситуации, не чувствовали себя одинокими и нашли в себе силы жить дальше. Я была жертвой домашнего насилия.



Первый раз это случилось в начале отношений: была ссора, и меня ударили головой о стену с такой силой, что я села на пол. Что было дальше? Меня обвинили в том, что это я поднимаю руку… Человек, который секунду назад меня ударил, стоял и кричал на меня, за что ударил не он, а я. Как это возможно? Почему я сразу не ушла? Почему простила? На эти вопросы я правда не могу дать ответы. Я любила. Искренне любила и хотела быть с этим человеком, мне казалось, что это всего лишь ошибка, которую мы вместе исправим и оставим в прошлом. Но единственное, что стоило оставить в прошлом, эти отношения.



В августе прошлого года я побитая выбежала из гостиницы босиком. Стояла на улице Нью-Йорка и не знала, куда идти и что делать. Меня пытались задушить подушкой, ударили головой о стену, скручивали руки, и в тот момент я действительно боялась за свою жизнь.

Это была уже далеко не первая и не последняя ситуация, когда в отношениях на меня подняли руку. Она была самая страшная, потому что в какие-то моменты я не могла дышать. Честно, то время вспоминаю с трудом, потому что тогда не было никаких красок жизни, один туман и непонимание происходящего. Я была другим человеком, верила в любовь и пыталась её сохранить. Но люди не меняются, как показывает время.



Отношения с абьюзером — это сейчас не новость. Но, когда в них находишься, тебе очень сложно из них выйти. Как из них вышла я? Это отдельная история, которую расскажу чуть позже. Больше не буду молчать. Это тема, о которой нужно говорить. И я больше не боюсь", — написала Ольга на своей странице в «Инстаграме».



Об отношениях Зверева и Шарыповой стало известно в декабре 2018 года. В апреле 2019-го Александр объявил о расставании с уроженкой Москвы, удалив все совместные фотографии в социальных сетях. Тем не менее в июле 2019 года пара возобновила отношения. В какой момент в их отношениях произошёл очередной разрыв, не известно.