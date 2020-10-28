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Джокович обыграл Чорича и вышел в четвертьфинал турнира в Вене

Джокович обыграл Чорича и вышел в четвертьфинал турнира в Вене
Теннис / ATP 0

Первая ракетка мира из Сербии Новак Джокович с непростой победы стартовал на турнире категории ATP 500 в Вене (Австрия). В двух партиях матча второго круга он обыграл представителя Хорватии Борну Чорича — 7:6 (13:11), 6:4. В ходе первого сета сербу пришлось четырежды отыгрывать сетбол.

Продолжительность матча составила 1 час 6 минут. Джокович выполнил 4 эйса, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 10. Джунг, занимающий 127-е место в рейтинге ATP, 2 раза подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и не реализовал ни одного брейк-пойнта из 5.

Следующим соперником Новака станет победитель встречи Хуберт Хуркач (Польша) — Лоренцо Сонего (Италия).

Турнир в Вене завершится 1 ноября. Действующим чемпионом соревнований является Доминик Тим, который в прошлогоднем финале обыграл Диего Шварцмана из Аргентины — 3:6, 6:4, 6:3.

Вена. 2-й круг
28 октября 2020, среда. 19:55 МСК
Новак Джокович
1
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 13 		6  
6 11 		3  
         
Борна Чорич
24
Хорватия
Борна Чорич
Б. Чорич
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