Джокович обыграл Чорича и вышел в четвертьфинал турнира в Вене

Первая ракетка мира из Сербии Новак Джокович с непростой победы стартовал на турнире категории ATP 500 в Вене (Австрия). В двух партиях матча второго круга он обыграл представителя Хорватии Борну Чорича — 7:6 (13:11), 6:4. В ходе первого сета сербу пришлось четырежды отыгрывать сетбол.



Продолжительность матча составила 1 час 6 минут. Джокович выполнил 4 эйса, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 10. Джунг, занимающий 127-е место в рейтинге ATP, 2 раза подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и не реализовал ни одного брейк-пойнта из 5.



Следующим соперником Новака станет победитель встречи Хуберт Хуркач (Польша) — Лоренцо Сонего (Италия).



Турнир в Вене завершится 1 ноября. Действующим чемпионом соревнований является Доминик Тим, который в прошлогоднем финале обыграл Диего Шварцмана из Аргентины — 3:6, 6:4, 6:3.