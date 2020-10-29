Ник Кирьос: иногда теннис просто отстойный вид спорта

Австралийский теннисист Ник Кирьос прокомментировал мнение, согласно которому за ним закрепилась слава теннисиста с плохой репутацией, а также рассказал, какие моменты в теннисе его не устраивают.

«Когда игра складывается непросто и я проигрываю, то в некоторые моменты начинаю много ругаться. Вне корта всё по-другому. Там я довольно спокойный и мягкий. Никогда не позволю себе скандалить без причины. Но в теннисе всё по-другому: здесь просто повсюду камеры и микрофоны.



На самом деле мне нравится многое из того, что я могу получить от спорта. Разные молодые ребята равняются на меня, и порой я действительно могу им помочь. И всё-таки иногда теннис просто отстойный вид спорта. Меня это так расстраивает», — приводит слова Кирьоса Tennis Head.