Победитель итогового турнира ATP заработает почти вдвое меньше, чем в прошлом году

Чемпион итогового турнира ATP в Лондоне станет богаче на $ 1,6 млн. Это на $ 1,3 млн меньше прошлогоднего гонорара победителя соревнований. Схему распределения призовых опубликовал портал Puntodebreak.

Гонорар финалиста в случае выхода из группы с тремя победами составит $ 1 млн, что в полтора раза уступает размеру вознаграждения в сезоне-2019. Полуфиналист, выигравший все матчи на групповом этапе, и спортсмен, проигравший все матчи групповой стадии, также получат усечённые призовые. Им заплатят $ 612 тыс. и $ 153 тыс. соответственно. В прошлом году участники соревнований, дошедшие до этих стадий, получили на $ 250 тыс. и $ 62 тыс. больше.

Напомним, что итоговый турнир ATP начнётся в Лондоне 15 ноября. Соревнования пройдут в 50-й раз.