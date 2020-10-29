Победитель итогового турнира ATP заработает почти вдвое меньше, чем в прошлом году
Чемпион итогового турнира ATP в Лондоне станет богаче на $ 1,6 млн. Это на $ 1,3 млн меньше прошлогоднего гонорара победителя соревнований. Схему распределения призовых опубликовал портал Puntodebreak.
Гонорар финалиста в случае выхода из группы с тремя победами составит $ 1 млн, что в полтора раза уступает размеру вознаграждения в сезоне-2019. Полуфиналист, выигравший все матчи на групповом этапе, и спортсмен, проигравший все матчи групповой стадии, также получат усечённые призовые. Им заплатят $ 612 тыс. и $ 153 тыс. соответственно. В прошлом году участники соревнований, дошедшие до этих стадий, получили на $ 250 тыс. и $ 62 тыс. больше.
Напомним, что итоговый турнир ATP начнётся в Лондоне 15 ноября. Соревнования пройдут в 50-й раз.
Медведев — об Итоговом чемпионате ATP: сначала хочешь выиграть матч, затем — сам турнир
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