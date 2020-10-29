«Приключения продолжаются». Серена Уильямс сфотографировалась с дочкой на корте

Американка Серена Уильямс на своей странице в «Инстаграме» опубликовала новую фотографию с дочкой Олимпией.

«Приключения Серены и Олимпии продолжаются», — написала Уильямс.

Посмотреть фотографию можно на странице Серены Уильямс в "Инстаграме".

В сентябре дочке теннисистки и предпринимателя Алексиса Оганяна исполнилось три года.

Серена Уильямс — 23-кратная победительница турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, четырёхкратная олимпийская чемпионка, бывшая первая ракетка мира.

На прошедшем Открытом чемпионате Франции Уильямс завершила выступление после первого круга. Спортсменка повредила ахиллово сухожилие и снялась с турнира. Победительницей «Ролан Гаррос» стала польская теннисистка Ига Свёнтек.