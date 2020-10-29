Надаль — о попадании Джоковича мячом в судью: это был апофеоз невезения

Испанский теннисист Рафаэль Надаль рассказал о первых мыслях после того, когда узнал о дисквалификации серба Новака Джоковича на Открытом чемпионате США. Напомним, Джокович попал мячом в линейного судью в матче четвёртого круга с испанцем Пабло Карреньо-Бустой.

«Я смотрел гольф дома, когда это случилось. Меня буквально закидали сообщениями такого рода: “Боже, ты видел, что произошло?” Когда я взглянул на этот момент, то сразу понял, что его дисквалифицируют. Это было как дважды два. Ведь существуют чёткие правила.



Это был апофеоз невезения. Очень обидно, но у рефери не было иного выбора. Это сложное решение. Но если бы оно не было принято, то можно было бы лишь констатировать, что правила не были соблюдены», — приводит слова испанца Tennis Head.