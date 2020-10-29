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Рублёв вышел в 1/4 финала турнира в Вене — Синнер снялся спустя 9 минут после начала матча

Рублёв вышел в 1/4 финала турнира в Вене — Синнер снялся спустя 9 минут после начала матча
Теннис / ATP 0

Российский теннисист Андрей Рублёв фактически без борьбы пробился в 1/4 финала соревнований в Вене (Австрия). Его соперник Янник Синнер из Италии отказался от продолжения матча уже спустя 9 минут после его старта — в этот россиянин вёл с брейком — 2:1.

Стоит отметить, что видимых проблем со здоровьем Синнер не испытывал. Андрей и Янник встречались в официальных матчах впервые. Таким образом, Рублёв одержал уже 36-ю победу в сезоне при семи поражениях.

Следующим соперником Рублёва станет победитель встречи Кристьян Гарин (Чили) — Доминик Тим (Австрия).

Турнир в Вене завершится 1 ноября. Действующим чемпионом соревнований является Доминик Тим, который в прошлогоднем финале обыграл Диего Шварцмана из Аргентины — 3:6, 6:4, 6:3.

Вена. 2-й круг
29 октября 2020, четверг. 18:15 МСК
Андрей Рублёв
8
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
0 : 0
Rt
1 2 3
         
2 		   
1 		   
         
Янник Синнер
43
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
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