Рублёв вышел в 1/4 финала турнира в Вене — Синнер снялся спустя 9 минут после начала матча
Российский теннисист Андрей Рублёв фактически без борьбы пробился в 1/4 финала соревнований в Вене (Австрия). Его соперник Янник Синнер из Италии отказался от продолжения матча уже спустя 9 минут после его старта — в этот россиянин вёл с брейком — 2:1.
Стоит отметить, что видимых проблем со здоровьем Синнер не испытывал. Андрей и Янник встречались в официальных матчах впервые. Таким образом, Рублёв одержал уже 36-ю победу в сезоне при семи поражениях.
Следующим соперником Рублёва станет победитель встречи Кристьян Гарин (Чили) — Доминик Тим (Австрия).
Турнир в Вене завершится 1 ноября. Действующим чемпионом соревнований является Доминик Тим, который в прошлогоднем финале обыграл Диего Шварцмана из Аргентины — 3:6, 6:4, 6:3.
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