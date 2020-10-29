Рублёв вышел в 1/4 финала турнира в Вене — Синнер снялся спустя 9 минут после начала матча

Российский теннисист Андрей Рублёв фактически без борьбы пробился в 1/4 финала соревнований в Вене (Австрия). Его соперник Янник Синнер из Италии отказался от продолжения матча уже спустя 9 минут после его старта — в этот россиянин вёл с брейком — 2:1.



Стоит отметить, что видимых проблем со здоровьем Синнер не испытывал. Андрей и Янник встречались в официальных матчах впервые. Таким образом, Рублёв одержал уже 36-ю победу в сезоне при семи поражениях.



Следующим соперником Рублёва станет победитель встречи Кристьян Гарин (Чили) — Доминик Тим (Австрия).



Турнир в Вене завершится 1 ноября. Действующим чемпионом соревнований является Доминик Тим, который в прошлогоднем финале обыграл Диего Шварцмана из Аргентины — 3:6, 6:4, 6:3.