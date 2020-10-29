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Медведев одержал волевую победу над Поспишилом и вышел в 1/4 финала турнира в Вене

Медведев одержал волевую победу над Поспишилом и вышел в 1/4 финала турнира в Вене
Теннис / ATP 0

Российский теннисист Даниил Медведев одержал непростую победу в матче второго круга турнира категории ATP 500 в Вене (Австрия). Четвёртый номер посева обыграл представителя Канады Вашека Поспишила, встреча закончилась со счётом 4:6, 6:3, 6:2.

Продолжительность матча составила 1 час 59 минут. Медведев выполнил 17 эйсов, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 9. Поспишил, занимающий 81-е место в рейтинге ATP, 14 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 1 брейк-пойнт из 6.

Следующим соперником Даниила станет теннисист из Южной Африки Кевин Андерсон.

Турнир в Вене завершится 1 ноября. Действующим чемпионом соревнований является Доминик Тим, который в прошлогоднем финале обыграл Диего Шварцмана из Аргентины — 3:6, 6:4, 6:3.

Вена. 2-й круг
29 октября 2020, четверг. 18:15 МСК
Вашек Поспишил
81
Канада
Вашек Поспишил
В. Поспишил
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		3 2
4 		6 6
         
Даниил Медведев
6
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
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