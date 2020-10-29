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Тим вышел в четвертьфинал турнира в Вене, где сыграет с Рублёвым

Тим вышел в четвертьфинал турнира в Вене, где сыграет с Рублёвым
Теннис / ATP 0

Австрийский теннисист Доминик Тим одержал уверенную победу в матче второго круга турнира категории ATP 500 в Вене (Австрия). Второй номер посева обыграл представителя Чили Кристьяна Гарина. Встреча закончилась со счётом 6:3, 6:2.

Продолжительность матча составила 1 час 6 минут. Тим выполнил 8 эйсов, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 7. Гарин, занимающий 22-е место в рейтинге ATP, 3 раза подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и не имел шансов взять подачу соперника.

Следующим соперником Доминика станет вторая ракетка России Андрей Рублёв.

Турнир в Вене завершится 1 ноября. Действующим чемпионом соревнований является Доминик Тим, который в прошлогоднем финале обыграл Диего Шварцмана из Аргентины — 3:6, 6:4, 6:3.

Вена. 2-й круг
29 октября 2020, четверг. 20:40 МСК
Кристьян Гарин
22
Чили
Кристьян Гарин
К. Гарин
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		2  
6 		6  
         
Доминик Тим
3
Австрия
Доминик Тим
Д. Тим
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