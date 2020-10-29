Выяснилась причина, по которой Синнер смог отыграть лишь 9 минут в матче с Рублёвым

Стала известна причина, по которой итальянский теннисист Янник Синнер был вынужден сняться с матча второго раунда соревнований в Вене (Австрия). Во встрече с Андреем Рублёвым он смог отыграть лишь девять минут и, проиграв гейм на своей подаче, отказался от продолжения борьбы.



С самого начала турнира Синнера беспокоила травма стопы. Об этом сообщил журналист Энрико Рива на своей странице в «Твиттере». В матче первого круга Янник обыграл норвежца Каспера Рууда — 7:6 (7:2), 6:3.



Следующим соперником Рублёва станет действующий чемпион соревнований Доминик Тим (Австрия). В прошлогоднем финале он обыграл Диего Шварцмана из Аргентины — 3:6, 6:4, 6:3. Финал текущего розыгрыша соревнований пройдёт 1 ноября.