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Циципас уступил Димитрову и покинул розыгрыш турнира в Вене

Циципас уступил Димитрову и покинул розыгрыш турнира в Вене
Теннис / ATP 0

Греческий теннисист Стефанос Циципас не сумел пробиться в четвертьфинал турнира категории ATP 500 в Вене (Австрия). Третий номер посева в трёх партиях уступил представителю Болгарии Григору Димитрову — 7:6 (7:5), 4:6, 3:6.

Продолжительность матча составила 2 часа 15 минут. Циципас выполнил 15 эйсов, допустил 3 двойные ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта из двух. Димитров, занимающий 20-е место в рейтинге ATP, 5 раз подал навылет, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта брейк-пойнта из 10.

Следующим соперником Григора станет представитель Великобритании Даниэль Эванс.

Турнир в Вене завершится 1 ноября. Действующим чемпионом соревнований является австриец Доминик Тим, который в прошлогоднем финале обыграл Диего Шварцмана из Аргентины — 3:6, 6:4, 6:3.

Вена. 2-й круг
29 октября 2020, четверг. 22:05 МСК
Стефанос Циципас
5
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 7 		4 3
6 5 		6 6
         
Григор Димитров
20
Болгария
Григор Димитров
Г. Димитров
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